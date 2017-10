Persoon voor WK-kamp: "Ik groei weer naar mijn beste vorm toe"

Persoon onderging operaties aan haar rechterwijsvinger en linkerpink. "De blessure aan mijn rechterwijsvinger dateert van 2015", zegt Persoon.

"Bij een bokskamp waren de ligamenten van die vinger volledig afgescheurd. Maar ik trainde en bokste door, waardoor er zich slijmbeurzen ontwikkelden op die plaats. De gespecialiseerde arts zei dat hij zoiets nog nooit had gezien."

"We wilden die operatie zo lang mogelijk uitstellen, omdat ik mijn handen voortdurend nodig heb als bokser. Maar na verloop van tijd had ik geen kracht meer in mijn wijsvinger en kon ik zelfs geen vlees meer snijden. Dan besef dat je dat een ingreep noodzakelijk is."