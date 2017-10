Jamoye gooit de handdoek in ronde 8 van Europees titelgevecht

Jamoye en Guerfi namen het in 2013 al eens tegen elkaar op in Luik, ook voor de Europese titel bij de bantamgewichten, de klasse tot 53 kilogram. Guerfi won na twaalf ronden op punten, goed voor zijn eerste Europese titel.

In Montpellier was het minder spannend dan drie jaar geleden. De Fransman domineerde van bij de start en kwam nooit in de problemen. In de achtste ronde was het verweer van Jamoye gebroken. Na enkele rake slagen wierp de entourage van onze landgenoot de handdoek in de ring.

Jamoye leed zo in zijn veertigste profkamp een achtste nederlaag, de vijfde met (technisch) knock-out.