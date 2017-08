Letterlijk: McGregor kan meer gewicht in de schaal gooien

McGregor maakte van het laatste publieke optreden voor het grote gevecht nog maar eens gebruik om zijn provocaties in het rond te strooien: "Ik heb hem nog nooit in zo'n slechte fysieke conditie gezien", had de 29-jarige het over zijn 40-jarige tegenstander.

"Ik ben prof en heb gedaan wat nodig was om het gewicht te halen, maar morgen zal ik imposanter zijn, wellicht bijna 170 pond. Hij zal mijn kracht en ritme niet kunnen volgen."

Mayweather, die zijn laatste kamp vocht in september 2015 en toen op pensioen ging, bleef de hele tijd kalm, ook toen McGregor hem face to face beledigingen toeriep. "Ik ben al vaak in deze situatie geweest. Ik weet wat er nodig is om belangrijke gevechten te winnen. Je wint een gevecht alvast niet bij de weging", hield hij voor.