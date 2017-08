De Kerpel: "Het gevecht van de eeuw? Eerder de stunt van de eeuw"

McGregor maakt dan ook geen kans volgens De Kerpel. "De Ier is een kampioen in de MMA, maar in die vechtsport is boksen eigenlijk maar een klein detail. Ik vraag me af wat McGregor daar eigenlijk staat te doen en volgens mij vraagt hij zich dat zelf ook af."

"Voor de show zijn het grote rivalen, maar achter de schermen zijn McGregor en Mayweather gewoon 2 gewiekste venten die met een zogezegd gevecht veel geld willen verdienen."

"Dat ze daarin zullen slagen, is natuurlijk ook hun verdienste. Ik gun het hen van harte, want ze hebben heel de wereld in de ban van hun kamp gebracht", gaat De Kerpel verder.