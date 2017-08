Mayweather en McGregor laten zich een eerste keer zien in Las Vegas

Floyd Mayweather, die uit zijn pensioen terugkeert om zijn Ierse uitdager een lesje te leren, kwam als eerste aan bij de zaal waar het gevecht zaterdagnacht zal plaatsvinden.

De Amerikaan stal de show met zijn outfit, maar ook uitdager Conor McGregor zette zijn beste beentje voor. Het duo kruiste elkaar even in de wandelgangen, maar enkele stevige lijfwachten verhinderden een echte ontmoeting.

Mayweather en McGregor trakteerden de boksfans in Las Vegas wel op hun gebruikelijke provocerende uitspraken. "We zullen zeker geen 12 ronden boksen", waarschuwde Mayweather zijn Ierse opponent. McGregor: "Laat Mayweather maar bidden. Ik zal hem na 1 of 2 rondes al vellen."