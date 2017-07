Het circus rond Mayweather en McGregor landt in New York en wint aan venijn

De ervaren en technisch begaafde Mayweather wordt algemeen beschouwd als de favoriet tegen McGregor, die zijn debuut maakt als professionele bokser eind augustus. Maar de rol van underdog zit McGregor als gegoten.

Hij verwees naar zijn wereldtitel in de MMA in 2015, toen hij underdog was tegen Jose Aldo. "Mensen zeiden hetzelfde dan wat ze nu zeggen. Mensen zeiden dat ik geen kans had. De Ier zal neergaan, hij heeft geen enkele hoop. Het kostte me 13 seconden om te winnen."

Morgen landt het circus in Londen voor de vierde en laatste persconferentie.