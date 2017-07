De Kerpel: "Het is tijd voor Pacquiao om ermee te stoppen"

Het was niet de Pacquiao van enkele jaren geleden en ook al niet meer de Pacquiao van tegen Mayweather. En Pacquiao-Mayweather twee jaar geleden was al zeer ontgoochelend.

"Het verlies van Pacquiao is voor mij een grote verrassing. Maar ik heb de wedstrijd gezien en heb opnieuw moeten vaststellen dat het niet meer de Pacquiao van vroeger is", zegt De Kerpel.

"Het was zeker niet de Pacquiao van enkele jaren geleden en ook al niet meer de Pacquiao van tegen Mayweather. En dan moet je weten dat Pacquiao-Mayweather twee jaar geleden al een zeer ontgoochelende wedstrijd was. Die kamp kwam een jaar of 6, 7 te laat."

"Wat mij betreft heeft Pacquaio de kamp tegen Horn licht gewonnen op punten. Pacquiao bokste geen topwedstrijd, maar dit was ook geen afstraffing. Het verschil was heel nipt. Het is een controversiële beslissing om Horn de overwinning te geven."

"Toch is het misschien best dat Pacquiao stopt met boksen. Ik weet niet goed waarom hij nog doorgaat. Misschien zit hij in geldproblemen? Hij verdient veel, maar geeft ook veel uit..."