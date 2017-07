Grote verrassing: Manny Pacquiao is zijn WBO-titel kwijt

Outsider Horn kampte vanaf de startbel zeer agressief, waardoor favoriet Pacquiao het overwicht niet kon behalen. De Filipijn moest zich beperken tot de tegenaanval en kon pas vanaf de negende ronde meer druk zetten.

Horn plooide niet. Meer zelfs: in de laatste twee rondes kreeg hij de bovenhand. Uiteindelijk moest de jury de knoop doorhakken. De drie leden kenden de overwinning unaniem toe aan Horn: 117-111, 115-113, 115-113.

Voor Pacquiao is het de 7e nederlaag in 67 kampen. Voor Horn is het de 16e zege in 17 kampen. 50.000 toeschouwers woonden de boksmatch bij in het Scuntorp Stadium in Brisbane (Aus).