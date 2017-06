Persoon: "McGregor maakt geen kans tegen Mayweather"

"Die kamp is wat mij betreft vooral een promotiestunt. Voor het geld moet Mayweather het in elk geval niet doen. Hij was eigenlijk al gestopt."

"Mayweather is een van de grootste boksers aller tijden en zeker een van de slimste. Technisch en tactisch is hij erg sterk. Hij speelt met zijn tegenstanders en incasseert nauwelijks slagen. Dat is de kunst van het boksen."

"Boksen en MMA zijn twee totaal verschillende sporten. Mayweather en McGregor (foto) zijn in hun sport elk de beste, maar als bokser heeft McGregor geen kans tegen Mayweather. Hij heeft geen dekking en mist tactiek en techniek."

"Wat McGregor doet, is bijna een zelfmoordpoging. Hij is te wild en heeft geen zelfbeheersing. En hij moet Mayweather nog kunnen raken. In een kooi zou het heel anders zijn, maar nu wordt het misschien wel de makkelijkste kamp voor Mayweather."