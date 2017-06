Mayweather keert in augustus terug in de ring voor clash tegen McGregor

In de bokswereld wordt er al maanden gespeculeerd over een mogelijke kamp tussen de twee titanen, nu is er eindelijk een datum geprikt. "It's official", schreef Mayweather op Instagram. Op 26 augusutus neemt de Amerikaan het in Las Vegas op tegen de Ier.

Mayweather is ondertussen 40 jaar en komt speciaal voor de kamp even terug uit pensioen. Hij zette in september 2015 eigenlijk een punt achter zijn carrière. Hij verloor gedurende zijn carrière geen enkele van zijn 49 officiële wedstrijden.

Ook de erelijst van zijn tegenstander oogt indrukwekkend. De 28-jarige McGregor is de eerste ooit die er in geslaagd is om in twee verschillende gewichtsklassen kampioen te worden van de populaire UFC, de grootste organisatie in de Mixed Martial Arts.