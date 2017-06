Europees kampioen Ngabu: "Je moet durven te dromen van wereldtitel"

Yves Ngabu was gisteren duidelijk te sterk voor zijn Hongaarse tegenstrever Lodi. Goed voor zijn 18e zege in 18 kampen en die felbegeerde Europese titel bij de cruiserweights.

"Mijn droom was eigenlijk om Belgisch kampioen te worden in mijn eigen stad, Roeselare", zegt Ngabu. "En nu ben ik Europees kampioen in mijn eigen stad. Deze titel betekent heel voor mij. Hopelijk is dat het begin van iets moois."

Denkt Ngabu al een kamp om de wereldtitel? "Iedere bokser moet ambitie hebben. Ik wil natuurlijk wereldkampioen worden, zoals iedere bokser. Ik zou graag in een echt boksland vechten, in Engeland of de Verenigde Staten. Je moet durven te dromen en het groot zien. Anders is het gedaan."