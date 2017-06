Persoon: "In 2018 kamp van mijn leven boksen tegen olympisch kampioene"

Maar eerst moet Persoon herstellen van een operatie aan beide handen. "Ik had de ligamenten gescheurd van mijn rechterhand", zegt Persoon. "Die is ondertussen geopereerd en bijna volledig hersteld."

"Maar omdat ik wist dat het nog een eindje zou duren vooraleer ik weer goed zou kunnen trainen, heb ik mijn linkerhand ook onder handen laten nemen. Want ook van die hand waren blijkbaar mijn ligamenten volledig afgescheurd."

Persoon plant haar comeback dit najaar. "Tot en met eind juni mag ik nog niet doorslaan. Ik heb nu minder pijn dan tevoren, dat is al een goede zaak. Het is nu gewoon een kwestie van tijd. Op 11 november wil ik mijn comeback maken in Zwevezele."