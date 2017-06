Geen voetbalpromotie, maar wel Europese bokstitel voor Yves Ngabu

Ngabu, die dit seizoen 23 keer scoorde in de eerste provinciale met Zwevezele, miste donderdag de promotie naar derde Amateur via de eindronde. Maar in de ring kon hij sportieve revanche nemen en won hij een 18e keer in 18 kampen.

De Hongaar kreeg in de eerste twee ronden rake klappen van de Belgische kampioen, die de gevaarlijke rechtse van Lodi goed ontweek. In de vierde ronde ging Ngabu's tegenstrever tegen het canvas, de kamp ging nog even door, maar toen vond de ref het welletjes.