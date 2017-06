Sugar Jackson wil boksen: "Maar zover is het nog lang niet"

De bokssport in België mist iemand als Sugar Jackson. Hij was reclame voor onze sport. Maar ik zou niet de eerste voorzitter in België willen zijn die een dode bokser op zijn geweten heeft.

"Sugar Jackson zegt al jaren dat hij wil terugkeren. Maar wij kijken naar zijn gezondheid. We hebben hem per brief laten weten dat we hem naar dokter H. Wagemans in Ekeren, een erkende keuringsarts, willen sturen."

"Als die arts Sugar Jackson goedkeurt, houdt het daar niet op. Dan zullen we hem publiek laten sparren en niet tegen de eerste de beste. Hij zal sparren met de Belgische kampioen in zijn gewichtsklasse, Meriton Karaxha. Dat zal gebeuren in de zaal van zijn ex-begeleider Renald De Vulder."

"Een commissie met een arts, een jury, leden van de raad van bestuur en een expert-trainer zal over zijn zintuiglijke geschiktheid oordelen."

Het lichaam van Sugar Jackson zou helemaal afgetraind zijn, maar boksen is meer dan spierkracht. "Wij denken niet dat hij de slagen voldoende zal zien aankomen."