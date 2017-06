Bokser-voetballer Ngabu: Europees kampioen en promotie naar 3e amateur in 4 dagen tijd?

In de boksring geeft Ngabu soms ook boksles aan wielrenner Zico Waeytens. "Zico is een heel goede vriend", zegt Ngabu. "Elke dag krijg ik berichten van hem om me te motiveren."

"We zaten samen op school, maar toen hadden we niet zoveel contact met elkaar. Nu is hij profrenner en ik doe het ook heel goed in de sport, waardoor we weer met elkaar in contact gekomen zijn."

Waeytens beschrijft zijn goede vriend Ngabu: "Met Yves kan je lachen en onnozel doen. Maar als je ermee op stap gaat, is hij de rustigste van de groep. Zodra hij in de ring stapt, wordt Yves wel echt een beest."