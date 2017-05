McGregor heeft contract getekend: "Nu nog deal met Mayweather vinden"

De extravagante McGregor is wereldkampioen in het Ultimate Fighting Championship (UFC). UFC-voorzitter Dana White pakte gisteren uit met MgGregors akkoord. "Die horde is genomen, nu begin ik te werken aan de Mayweather-kant. Als we tot een deal komen, zal het gevecht er komen."

McGregor bevestigde wat later zijn handtekening in een persbericht: "Het eerste en meest belangrijke deel van dit historische contract is nu officieel ondertekend. Felicitaties aan alle betrokken partijen. We wachten nu op El Haymon (de manager van Mayweather, red) en de krabbel van zijn bokser in de komende dagen."