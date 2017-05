Fury: "Ik boks in 2018 in Wembley tegen Joshua"

Fury hoopt op 8 juli zijn terugkeer te maken in de boksring. Het eerste grote doel van het enfant terrible zou een kamp zijn tegen de huidige wereldkampioen Anthony Joshua.

Volgens Fury is de promotor van Joshua, Eddy Hearn, volop bezig met het organiseren van de kamp. "Hearn heeft het Wembley-stadion al vastgelegd voor april 2018. Er is geen ander stadion waar het gevecht zou kunnen plaatsvinden. Ik had graag al in oktober tegen hem gebokst maar ik vermoed dat Joshua en Klitsjko een revanche plannen."

Anthony Joshua stond op 30 april al eens in Wembley. Hij klopte Vladimir Klitsjko en pakte zo de IBF- en WBA-titels bij de zwaargewichten. Fury had de Oekraïner op zijn beurt in november 2015 gevloerd. Voor Fury was het voorlopig zijn laatste kamp. Een cocaïneverslaving en mentale problemen hielden hem sindsdien uit de ring.