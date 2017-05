Belg pakt Europese titel bij lichtgewichten na onverwachte beslissing van jury

Onze 24-jarige landgenoot, pas achtste op de Europese ranglijst, nam het in Finland op tegen de Finse titelverdediger Edis Tatli. Na de kamp moest de jury beslissen wie de nieuwe Europese kampioen was. Tatli dacht dat de winst binnen was en stak zijn handen al in de lucht.

Maar de jury wees onze landgenoot aan als winnaar. Al waren de meningen wel verdeeld. Eén van hen had een 116-112 zege voor Tatli berekend, maar de andere twee hadden Patera zien winnen (115-113 en 116-112).

"Ik ben totaal verrast. Ik was duidelijk de betere bokser", reageerde de teleurgestelde Fin. "Dit is gewoon diefstal. Ik ben nog altijd de kampioen. Dat ik één kamprechter tegen mij had, zou me al verbaasd hebben, laat staan twee. Nu is het tijd voor vakantie en dan wil ik revanche."