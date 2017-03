VIDEO: Mayweather krijgt drank, taart en bonkende beats in de Carré

"Op dit moment voel ik me niet fit", vertelde Mayweather in een interview met Sammy Neyrinck. "Ik boks al niet meer sinds 2015. Enkel als Conor McGregor mijn aanbod accepteert, zal ik me fantastisch voelen. Weigert hij, dan blijf ik met pensioen."

"Dat ik nog niet in de Hall of Fame sta, maakt me niets uit. Ik wil vooral herinnerd worden als een fantastische vader", besloot Mayweather, die nog eens extra in de verf zette dat zijn familie op de eerste plaats komt.