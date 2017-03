Mayweather maakt comeback: "Wil in juni tegen McGregor vechten"

"Ik kom maar voor één persoon terug uit mijn pensioen en dat is Conor McGregor. We hebben geen tijd te verliezen. We moeten dit snel regelen. Laten we het in juni doen", sprak Mayweather in zijn gekende stijl.

Eer het zover komt, moeten er wel nog wat obstakels uit de weg worden geruimd. Zo wil Mayweather minimaal 100 miljoen dollar opstrijken om in de ring te komen. McGregor moet ook toelating krijgen van UFC, de overkoepelende organisatie van Mixed Martial Arts.

Mayweather en McGregor zullen ook het format moeten overeenkomen, want de Amerikaan is een bokser, terwijl de Ier een MMA-vechter is. Maar voor Mayweather is er geen twijfel. "Hij is de vragende partij, dus ik mag de regels bepalen. Boksen dus", zegt Mayweather, waarna hij zich tot McGregor richtte.

"Conor McGregor, ik wil geen excuses meer horen. Zeg aan de UFC dat ze ervoor zorgen dat dit gevecht er komt. Ik wil niet dat de UFC een mal figuur slaat."