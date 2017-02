Persoon: "Ik wil zo rap mogelijk opnieuw kunnen boksen"

"Ik had geen keuze, want ik had er ook op mijn werk last van. Het was niet zeker of de operatie zou lukken, maar de dokters denken wel dat ze geslaagd is. Ze hebben er een goed oog in", vertelt Persoon aan Sporza.

"Een gescheurde pees in mijn wijsvinger is gehecht en het gewrichtskapsel is hersteld. Het gewricht op zich zag er nog goed uit, dat is hoopgevend. Er was geen kraakbeenletsel, dat is ook goed."

"Momenteel zit mijn vinger in het gips, zodat alles goed kan genezen. Daarna zal ik via kinesitherapie mijn vinger weer moeten losmaken. Als ik opnieuw ga trainen, wordt het afwachten of mijn vinger het zal houden. Het is mijn rechterwijsvinger, daarmee maak ik het vaakst contact."

"De dokters zeiden eerst dat ik zes maanden zou nodig hebben, maar het zouden er ook maar vier kunnen zijn. Ik wil zo rap mogelijk weer bezig zijn. Ik kan ook trainen zonder contact, zoals schaduwboksen of fitness. Op mijn werk heb ik ook een vaster ritme gekregen, waardoor ik frisser op de training sta. Boksen is mijn passie en ik ben nog niet versleten. Zolang ik het nog graag doe, is het dom om te stoppen."