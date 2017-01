Pacquiao: "Als Mayweather niet wil, wil ik wel tegen McGregor boksen"

Mayweather (39) verloor geen enkele van zijn 49 kampen en ging in 2015 - na de Fight of the Century tegen Pacquiao (foto) - met pensioen. Zijn bijnaam "Money" is niet gestolen: hij verdiende een slordige 800 miljoen dollar in zijn bokscarrière.

Mayweather wil enerzijds niet meer opnieuw beginnen te boksen, "maar uit economisch oogpunt is het wel een goed idee. Maar dan moeten ze me 100 miljoen dollar geven."

Voorlopig is er nog niets concreets. Nu mengt ook Pacquiao zich in de debatten. De Filipijn, die in 2015 verloor omdat hij naar eigen zeggen schouderpijn had, is vragende partij voor een rematch. Mayweather wuifde dat altijd al weg.

Als Mayweather en McGregor geen kamp kunnen regelen, wil de 38-jarige politicus het gevecht aangaan. "Als McGregor wil boksen, mag dat. Maar niet in MMA, dat is te verschillend van boksen." McGregor heeft nog niet gereageerd.