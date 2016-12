Delfine Persoon wint 15 seconden voor einde na diskwalificatie tegenstandster

De Keniaanse bleef langer op haar benen staan, maar in boksen had ze weinig zin. Odero ontliep Persoon, liet zich vallen en deelde kopstoten uit.

15 seconden voor het einde vond de scheidsrechter het welletjes. Hij legde de kamp stil en diskwalificeerde Odero wegens onsportief gedrag.

"Frustrerend. Ze boksen niet meer mee", zei Persoon, die wel een 39e overwinning in haar carrière boekte. Of er een 40e komt, is nog de vraag. Binnenkort moet de 31-jarige bokskampioene onder het mes voor een gecompliceerde blessure. Ze sukkelt met een pees in haar rechterhand.

De operatie zal haar toekomst bepalen. De dokters kunnen niet garanderen dat de ingreep 100 procent kans geeft op een volledige genezing.