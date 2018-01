Belgische bobsleevrouwen blikken vooruit: "Alles is mogelijk"

Gewezen "Belgian Bullet" Hanna Mariën, nu voorzitster van de boslee- en skeletonfederatie, heeft op een persconferentie haar verwachtingen over Elfje Willemsen en An Vannieuwenhuyse uitgesproken.

"Elfje gaat naar haar derde Winterspelen. In Vancouver (2010) werd ze 14e, in Sotsji (2014) 6e. We hopen dat we die lijn kunnen doortrekken, maar ik wil haar geen druk opleggen. Hopelijk doet ze het minstens even goed als in Sotsji. In Pyeongchang is het voor iedereen een nieuwe baan, dus iedereen start daar met gelijke kansen. Het hoofd zit fris, dus alles is mogelijk", zegt Mariën.

"Voor An is het een eerste deelname aan de Winterspelen. Ik wil haar zeker niet te veel druk opleggen. Zij zal de volgende twee Spelen ook nog kunnen meedoen. Als ze in de top 12 zou eindigen, dan zou dat al schitterend zijn."

"We hadden nooit durven te dromen dat we met twee teams zouden gaan. We hadden altijd gezegd: Elfje gaat nog een derde keer en ze gaat daar voor een medaille. Of dat zal lukken? Het is misschien wat hoog gegrepen, maar we moeten uitgaan van het beste."