Belgische bobsleesters beëindigen WB-seizoen met 15e en 18e plaats

Königssee in Duitsland was de achtste en laatste manche van de wereldbeker. Thuisrijdsters Stephanie Schneider en Annika Drazek wonnen in 1'41"35 voor het Canadese duo Kaillie Humphries en Phylicia George (op 0"29).

Dat laatste duo kon zich troosten met de eindzege in de Wereldbeker Voor olympisch kampioene Humphries was het de vierde Wereldbeker na 2013, 2014 en 2016. Ze totaliseerde 1.631 punten. Elfje Willemsen is 11e met 1.020 punten, Vannieuwenhuyse 16e met 780 punten. De twee Belgische stuurvrouwen zullen van de partij zijn op de Winterspelen.