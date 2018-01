Op naar twee Belgische bobs op de Spelen: "Opsteker die we nodig hadden"

Dankzij haar 6e plaats lijkt er voor Elfje Willemsen geen vuiltje aan de lucht meer, An Vannieuwenhuyse moet nog altijd een beetje rekenen.

"Er volgt volgende zaterdag nog één WB-manche in Sankt Moritz. Maar met deze goeie wedstrijd ben ik verder uitgelopen op de Roemeense slee, die ik achter mij moet houden", zegt Vannieuwenhuyse aan Sporza.

"De Roemeense moet volgende week 9 plaatsen beter doen dan ik. Het ziet er momenteel dus vrij goed uit. Er moeten al speciale dingen gebeuren om de kwalificatie te missen. Ik kwam naar hier met een voorsprong van 30 punten op de Roemeense en ik heb die uitgebouwd tot 70 punten. Dit is wat we moesten doen."

Na een wisselvallig seizoen lijken de Belgische bobsleevrouwen dus net op tijd te groeien. "Dit is de opsteker die we nodig hadden. We waren heel onzeker over waar het aan lag en of het in orde zou komen. Die 6e plaats, dat is de plek waar Elfje hoort te staan. Voor mij zat er meer in. Maar die 12e plaats mocht er ook zijn."