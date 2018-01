Elfje Willemsen glijdt naar zesde plaats in Altenberg: "Ik voel opluchting"

De vreugde is groot bij Elfje Willemsen en Sara Aerts. De vreugde is groot bij Elfje Willemsen en Sara Aerts.

De Belgian Bullets hebben een grote stap richting de Winterspelen in Pyeongchang gezet. Elfje Willemsen parkeerde haar bobslee op de zesde plaats, An Vannieuwenhuyse viel net buiten de top 10. Beiden doen wel een goeie zaak in de olympische rankings.