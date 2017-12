Elfje Willemsen: "We presteren het best zonder druk en verwachtingen"

In Sotsji was Willemsen een outsider voor een medaille en eindigde ze uiteindelijk 6e aan de zijde van Hanna Mariën. “Nu beschouwen we ons opnieuw als een outsider", zegt Willemsen.

"We presteren het best zonder druk en verwachtingen. Fysiek werken we nog altijd naar onze piek toe. Als onze starttijden verbeteren, kunnen we in Pyeongchang gewoon goed presteren."

Willemsen kan voor de 3e keer deelnemen aan de Winterspelen. "Wie had dat ooit gedacht? Toen ik 15 jaar was, droomde ik ervan om ooit een keer naar de Spelen te gaan", zegt Willemsen.

"Ik heb alles al een beetje meegemaakt: in Vancouver was er die eerste olympische ervaring en in Sotsji was er die goede prestatie. In Pyeongchang zullen er geen verrassingen meer zijn voor ons. Vlaggendrager? Dat zou de bekroning zijn voor al die jaren topsport."