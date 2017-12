Belgian Bullets glijden naar top tien in Winterberg

De overwinning in de vierde Wereldbekermanche van het seizoen was voor de Duitse tandem Stephanie Schneider en Lisa Buckwitz. Ze bleven nipt de Amerikaanse Elana Meyers Taylor en de Duitse Mariama Jamanka voor.

In de Wereldbekerstand blijft Willemsen na vier manches met 152 punten op de dertiende plaats, Vannieuwenhuyse klimt met 144 punten naar de vijftiende stek. Dat is belangrijk om een olympisch ticket te verdienen.

De prestatie in Winterberg, waar veel Belgische fans aanwezig waren, is voor beide teams een opsteker na de desastreus verlopen WB-manche in Whistler, in Canada. De volgende Wereldbekermanche staat komend weekend in het Oostenrijkse Innsbruck op het programma.