Bobsleeteams krikken vertrouwen op met ereplaatsen in Königssee

De Belgian Bullets maken beetje bij beetje vorderingen.

Op de Europabeker in Königssee is de bob met stuurvrouw An Vannieuwenhuyse 5e en 8e geworden. Hiermee deed ze telkens een beetje beter dan de bob die bestuurd wordt door Elfje Willemsen (6e en 9e).