Op 10 januari 2017 leverde Ryan Bailey een positieve plas af na de bobsleewedstrijd in Park City (VS). Er werden sporen van het stimulerende middel dimethylbutylamine aangetroffen in zijn urine. Hij wordt nu voor twee jaar geschorst door het TAS.

Bailey kende zijn grootste successen op de atletiekpiste als sprinter. Op de Olympische Spelen in Londen eindigde hij nog vierde op de finale van de 100 meter. In 2016 schoolde de Amerikaan zich, door tal van blessures, om tot bobsleeër.