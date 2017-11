Belgische bobsleeteams stranden op 19e en 23e plaats in 3e WB-manche

Willemsen zette de 19e tijd neer. Willemsen zette de 19e tijd neer.

De 3e Wereldbeker-wedstrijd in Whistler (Canada) is geen succes geworden voor de Belgische bobsleevrouwen. Elfje Willemsen en Sara Aerts werden 19e, An Vannieuwenhuyse en Sophie Vercruyssen zetten de 23e en traagste tijd neer.