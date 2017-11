13e en 16e plaats voor Belgische bobsleevrouwen in de VS

Elfje Willemsen en Sara Aerts vertrekken voor de tweede run. Elfje Willemsen en Sara Aerts vertrekken voor de tweede run.

Elfje Willemsen en Sara Aerts zijn 13e geworden in de eerste WB-manche bobslee van het seizoen in Lake Placid (VS). An Vannieuwenhuyse en Sophie Vercruyssen finishten als 16e.