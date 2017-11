Willemsen voor bobsleeseizoen: "Piekmoment in februari"

"Het is heel fijn om hier terug te zijn", zegt Elfje Willemsen aan Sporza. "Vorig jaar hebben we dit deel in Noord-Amerika geschrapt, om meer in Europa te trainen."

"Vorige maand hebben we in Letland veel basistrainingen gedaan. Het is belangrijk om weer dat gevoel in die bobslee te krijgen, want tussen maart en oktober kun je niet afdalen. In oktober is het belangrijk om die routine weer te hebben."

De start was altijd het pijnpunt van de Belgian Bullets. "Als alles normaal verloopt, dan kunnen we bij onze starttijden iets laten zien. Of we onze ambities dan kunnen verleggen? Als al de rest geen vooruitgang gemaakt heeft, dan wel."

"Maar dit is een olympisch seizoen. Ik verwacht dat de andere teams ook hard gewerkt hebben. Het is heel spannend, want we hebben de andere teams nog niet aan het werk gezien."