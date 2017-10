Hanna Mariën: "Ik verwacht 2 olympische diploma's voor bobsleevrouwen"

Hanna Mariën, de voorzitster van de Belgische Federatie voor Bobslee en Skeleton, verwacht veel van de Belgische teams. "Vorig jaar was een minder jaar voor Elfje Willemsen, maar ze heeft uit haar fouten geleerd", zegt ze.

"Er ligt heel wat druk op haar schouders. Het zijn haar 3e Spelen, we verwachten dat ze beter zal doen dan haar top 6-plaats in Sotsji."

"We hebben ook onze 2e pilote, An Vannieuwenhuyse. Die heeft Elfje vorig jaar een paar keer geklopt en is een paar keer 4e geworden in een Wereldbeker-wedstrijd. We hebben 2 teams die in de top 10 van de wereld staan, dus ik verwacht toch zeker 2 olympische diploma's (top 8, red)."

"Dat is een bescheiden ambitie, maar ik wil niet te veel druk leggen op onze vrouwen. Het is al fantastisch dat we met 2 teams en skeletoni Kim Meylemans kunnen gaan. Ik denk dat we de grootste delegatie zullen zijn. Dat is al iets om trots op te zijn."