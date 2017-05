Bobsleestuurvrouw Willemsen: "Alles staat op punt, behalve onze start"

Als we het goed aanpakken, kunnen we zeker een tiende seconde of misschien zelfs 15 honderdste seconde winnen en dan is alles mogelijk. Dan zit je elke wedstrijd in de top 6 en ben je meteen ook heel dicht bij het podium.

"Sinds Sotsji (waar ze met Hanna Mariën 6e eindigde, red) krijg ik de vraag of we in 2018 een olympische medaille kunnen pakken. Wel, die medaille is eigenlijk heel dichtbij. De kloof met de top 3 is echt niet groot meer. Ons enige werkpunt is de start, al de rest staat op punt."

"We kijken reikhalzend uit naar PyeongChang. We zullen er vier jaar op gewacht hebben, nu is het eindelijk bijna het jaar van de Spelen. In onze sport hebben we wel WK's en EK's, maar alles draait om die Spelen."

De Bullets moeten nog even wachten om te weten of en met hoeveel teams ze naar Pyeongchang mogen. "Na 7 Wereldbeker-wedstrijden wordt de wereldranglijst opgemaakt. Er komen 2 landen met 3 teams aan de start in Zuid-Korea, 5 met 2 en 2 met 1."

"Hopelijk zijn wij bij de 5 landen met 2 teams. Dat is haalbaar als je kijkt naar de voorbije jaren. Als het lukt, zijn we echt bij de grote landen. Daar hadden we tien jaar geleden alleen maar van kunnen dromen."