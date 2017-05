Voormalig olympisch bobsleekampioen Holcomb overlijdt op 37-jarige leeftijd

Steven was een schitterende atleet. Met zijn persoonlijkheid was hij een inspiratie voor ons allen.

Maar ondanks zijn successen hing er ook een donkere sluier over het leven van Holcomb. In zijn biografie vertelde hij hoe hij jaren worstelde met depressies en hoe hij in 2007 een zelfmoordpoging ondernam, toen oogproblemen een einde aan zijn carrière dreigden te maken.

Toch is het niet zeker dat Holcomb zichzelf het leven ontnomen heeft. Het Amerikaanse Olympische Comité maakte het overlijden bekend, maar er is nog niets bekend over de oorzaak. "We zijn allemaal in shock", zegt CEO Scott Blackmunn. "Steven was een schitterende atleet. Met zijn persoonlijkheid was hij een inspiratie voor ons allen."