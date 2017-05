Lien De Decker neemt (even?) afscheid van Belgian Bullets: "Mentaal is het op"

Geen dag ging voorbij of ik was met bobslee bezig. En met heel veel plezier en motivatie, zonder na te denken over wat ik ervoor opgaf. Dat heeft zijn tol geëist.

"Geen dag ging voorbij of ik was met bobslee bezig. En met heel veel plezier en motivatie, zonder na te denken over wat ik ervoor opgaf. Ik dacht enkel aan de return die ik ervoor kreeg."

"Dat heeft zijn tol geëist. Mentaal is het momenteel op. Topsport gecombineerd met studies aan de universiteit hebben veel van mij gevraagd op mentaal vlak en de mentale frisheid is wat zoek. Na deze vijf mooie jaren had ik dan ook het gevoel dat ik dit hoofdstuk, misschien voor even, moest afsluiten..."

"Ik heb zoveel plezier gehad en dingen kunnen meemaken waarvan ik nooit had gedacht ze ooit te kunnen doen. Het heeft mij op zoveel manieren gevormd en gemaakt tot de persoon die ik nu ben."

"Het was een geweldige leerschool en ik ben trots op wat ik verwezenlijkt heb. Bedankt iedereen die mij gesteund heeft in de afgelopen jaren en misschien keer ik wel terug na een sabbatjaar."