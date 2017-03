Willemsen: "Hebben nu goed beeld van bobsleebaan voor Spelen"

De wedstrijd viel wat tegen, maar we hebben nu wel een goed idee van de baan. We weten nu waar we tijd kunnen goedmaken of verliezen en waaraan we moeten werken.

"Onze coach neemt de slee nu mee naar Letland. Ze wordt helemaal uit elkaar gehaald en we gaan kijken wat we kunnen aanpassen om ze weer op het oorspronkelijke niveau te krijgen."

Willemsen en co zijn net terug uit Pyeongchang, waar volgend jaar de Winterspelen plaatsvinden. "We hebben er drie weken kunnen afdalen en deden er ook mee aan de Wereldbekermanche. De wedstrijd viel wat tegen, maar we hebben nu wel een goed idee van de baan. We weten nu waar we tijd kunnen goedmaken of verliezen en waaraan we moeten werken."

Het bobsleeseizoen zit er nu op. "Dat werd tijd, want iedereen begon kwaaltjes te krijgen. Het was een heel lang seizoen. Volgend seizoen zijn de Olympische Spelen ons enige belangrijke doel", zegt Willemsen.

"We doen ook de acht Wereldbekerwedstrijden. Die moeten we afwerken om hoog in de ranking te staan en de Spelen te halen. Het wordt een heel seizoen lang opbouwen naar eind februari. We moeten ervoor zorgen dat we dan niet kapot zitten zoals nu, maar dat we net onze piek hebben."