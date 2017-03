8e en 14e plaats voor Belgische teams in laatste WB-manche van seizoen

Rijdster An Vannieuwenhuyse en remster Sophie Vercruyssen zijn als achtste geëindigd in de slotmanche van de wereldbeker bobslee, die plaatsvond in Pyeongchang. Elfje Willemsen en haar remster Sara Aerts klokten de veertiende tijd.

Vannieuwenhuyse en Vercruyssen zetten na twee runs op de olympische baan van 2018 een tijd neer van 1'44"53. Daarmee waren ze 88 honderdste seconde trager dan de Amerikaanse Jamie Greubel Poser en haar partner Aja Evans. Zij wonnen in 1'43"65 voor hun landgenoten Elana Meyers Taylor en Lolo Jones (op 15 honderdste seconde).

Elfje Willemsen en Sara Aerts waren met 1'44"84 goed voor de veertiende chrono (op 22 duo's), op 1"19 van de laureaten.