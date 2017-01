De Belgian Bullets worden zesde in de Wereldbeker van Königssee

1. Meyers/Jones (VS) 1'41"01

2. Greubel/Evans (VS) 1'41"27

3. Jamanka/Drazek (Dui) 1'41"67

6. Willemsen/Aerts 1'42"14

11. Vannieuwenhuyse/Vercruyssen 1'42"46

De derde Belgische bobslee, met Lien De Decker en Nel Paulissen, werd gediskwalificeerd in de eerste run.



In de WB-stand bezet Willemsen de 10e plaats met 664 punten. Vannieuwenhuyse staat 12e met 592 punten. De volgende WB-manche is op zaterdag 4 februari in het Oostenrijkse Igls. Het seizoen wordt afgesloten in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, als belangrijke test voor de Olympische Spelen van komend jaar.