Belgian Bullets glijden naast EK-medaille: "Ontgoochelend"

Maar het Belgische duo kon geen snellere tijd neerzetten in de tweede heat. Met 57"97 moesten ze vrede nemen met de vijfde plaats op het EK (1'55"81). Ook voor An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts (8e in 1'56"08) en Lien De Decker en Nel Paulissen (11e in 1'57"62) was er geen Europees succes.

De Europese titel ging naar het Duitse duo Mariam Jamanka en Annika Drazek (1'54"50), dat wel nipt naast de zege in de Wereldbekermanche greep. De Amerikanen Elena Meyers Taylor en Kehri Jones waren nog 7 honderdsten van een seconde sneller.