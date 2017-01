Vannieuwenhuyse sneller dan Willemsen in Altenberg

VRT Vannieuwenhuyse werd vierde met remster Aerts. Vannieuwenhuyse werd vierde met remster Aerts.

De WB-bobslee in Altenberg is een prooi geworden voor de Canadese Kaillie Humphries. De tweevoudig olympische kampioene bleef een Amerikaans tweetal voor. Er daalden in Duitsland ook twee Belgische duo's af. An Vannnieuwenhuyse en Sara Aerts vielen net naast het podium, Elfje Willemsen en Sophie Vercruyssen werden zesde.