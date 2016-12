Königssee neemt WK bobslee en skeleton over van Sotsji

Vorig seizoen werden de Belgian Bullets een keer tweede in Königssee. Vorig seizoen werden de Belgian Bullets een keer tweede in Königssee.

De Internationale Bobslee- en Skeletonbond (IBSF) heeft een oplossing gevonden voor het WK 2017. Königssee in Duitsland neem de organisatie over van Sotsji in Rusland. Na de publicatie van het tweede deel van het McLaren-rapport over de Russische dopingschandalen besliste het IBSF vorige week het WK in februari af te nemen van Sotsji.