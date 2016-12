Belgian Bullets winnen generale repetitie voor Wereldbeker

Willemsen en Vercruyssen kenden een droomstart in Altenberg. In hun eerste run zetten ze meteen de snelste tijd neer (58"01). Ook de tweede run verliep foutloos (58"14). De tweede plaats volstond voor de eindzege.

Het Belgische bobsleeduo (1'56"15) had nog vier honderdsten van een seconde overschot op het Duitse duo Miriam Wagner en Lisa-Sophie Gericke. De tweede Belgische bob met An Vannieuwenhuyse en voormalig meerkampster Sara Aerts eindigde in 1'57"67 op de vijfde plaats.

"Generale repetitie voor de Wereldbeker. We zijn klaar voor het echte werk", schreven de Belgian Bullets op hun Facebookpagina. Over twee weken staat de eerste Wereldbekermanche van het seizoen op het programma, opnieuw in Altenberg.