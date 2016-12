Sotsji verliest organisatie van het WK skeleton en bobslee

"Ik wil niet naar een land gaan dat homo's straft, maar dopingzondaars niet", verwees Meylemans naar het grootschalige dopinggebruik in de Russische sportwereld.

Het tweede deel van het McLaren-rapport, dat vorige week vrijdag werd vrijgegeven, moest voor uitsluitsel zorgen over de organisatie van het WK. De beide federaties gaan nu op zoek naar een nieuwe locatie.

De beslissing van de sportbonden is een streep door de rekening van bobsleester Elfje Willemsen (Belgian Bullets). De baan in Krasnaja Poljana, die gebruikt werd op de Spelen van 2014 in Sotsji, viel bij Willemsen in de smaak.

"Om eerlijk te zijn: ik ben zelfs blij dat het WK bobslee in Sotsji is. De baan daar ligt ons heel goed. Ik zou alleen maar mezelf boycotten mocht ik er wegblijven. We krijgen een goede kans om een goede prestatie neer te zetten op een WK en dat ga ik dan ook niet laten liggen", zei ze daar vorige maand over.