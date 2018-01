Driebander Jaspers breekt wereldrecord: 40 caramboles in 4 beurten

20 biljartfans waren getuige van het wereldrecord van Dick Jaspers. 20 biljartfans waren getuige van het wereldrecord van Dick Jaspers.

De Nederlander Dick Jaspers heeft in een competitiewedstrijd in Duitsland biljartgeschiedenis geschreven. "Ik verwacht dat mijn record vele jaren zal blijven staan", zegt Jaspers over zijn gemiddelde van 10.000.