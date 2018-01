Merckx neemt revanche tegen Caudron op BK driebanden

Met Frédéric Caudron en Eddy Merckx stonden niet alleen de nummers 1 en 2 van de wereld tegenover mekaar, de twee speelden twee maanden geleden ook de finale op het WK.

Op het BK nam Merckx revanche voor de 40-16-nederlaag in Bolivia. Merckx en Caudron hielden mekaar 11 beurten in evenwicht (15-14), daarna liep Merckx uit. Na 14 beurten stond het 27-14 in zijn voordeel.

Merckx behield de kloof, maar had het even moeilijk om het af te maken. Het lukte hem uiteindelijk in de 20e beurt. Met 40-27 verzekerde hij zich van een negende Belgische driebandtitel in zijn carrière.