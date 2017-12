Merckx sluit Wereldbeker driebanden af met zege in Belgische finale

Halve finales:

Eddy Merckx - Marco Zanetti (Ita) 40-37

(19 beurten, gemiddeldes: 2,105-1,947, hoogste reeks: 9-10)

Roland Forthomme - Frédéric Caudron 40-15

(11 beurten, gem: 3,636-1,363, hr: 13-6)

Finale:

Eddy Merckx - Roland Forthomme 40-25

(19 beurten, gem: 2,105-1,315, hr: 14-8)

Het is de negende wereldbekerzege voor Merckx, de tweede in Hurghada (na 2013) en de tweede dit seizoen. In mei was hij al de beste in Vietnam.

Op de wereldranglijst klimt Merckx van de achtste naar de tweede plaats. Wereldkampioen Caudron heeft als nummer een een ruime voorsprong van 91 punten op Merckx.