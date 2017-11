Wereldkampioen Caudron: "De finale verliep geweldig voor mij"

In Zuid-Amerika heerst een speciale sfeer. Het publiek leeft mee met de spelers. Ze zorgen voor een geweldige sfeer.

"Het was een geweldig toernooi", reageert Caudron. "Ik heb zware tegenstanders gehad. Merckx moest de zwaarste van allemaal worden, maar in de finale ging het geweldig voor mij. Ik kon het afmaken in 9 beurten."

"De laatste weken speelde ik nochtans niet op mijn beste niveau. Nu ben ik wel opnieuw wereldkampioen. En dat op zo'n manier, geweldig."

Caudron heeft nu de drie wereldtitels op zijn schouw staan. De eerste en de derde pakte hij in Zuid-Amerika. "Hier heerst een speciale sfeer. Het publiek leeft mee met de spelers. Ze zorgen voor een geweldige sfeer. Dat ik een mondje Spaans praat, helpt ook."